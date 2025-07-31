Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту

В ходе визита в Кыргызстан Саидов встретился с министром иностранных дел этой республики Жээнбеком Кулубаевым.
Узбекский и кыргызский коллеги обменялись мнениями по углублению стратегического партнерства в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры, обсудили важность согласования усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития.
По итогам переговоров подписали План совместных действий по подготовке Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику.
Еще одним подписанным документом стала программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025−2026 годы.
Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений. Продолжим эту позитивную тенденцию и совместную работу для превращения идей в долгосрочные результаты для наших народов.