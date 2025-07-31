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Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Внешнеполитические ведомства двух стран подписали план совместных действий по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, сообщил глава МИД РУз Бахтиёр Саидов.

Источник: Официальный сайт президента Кыргызской Республики

В ходе визита в Кыргызстан Саидов встретился с министром иностранных дел этой республики Жээнбеком Кулубаевым.

Узбекский и кыргызский коллеги обменялись мнениями по углублению стратегического партнерства в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры, обсудили важность согласования усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития.

По итогам переговоров подписали План совместных действий по подготовке Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику.

написал Саидов в своем Telegram-канале

Еще одним подписанным документом стала программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025−2026 годы.

Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений. Продолжим эту позитивную тенденцию и совместную работу для превращения идей в долгосрочные результаты для наших народов.

резюмировал Саидов