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Рогов предсказал судьбу Зеленского после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина решит судьбу главы киевского режима Владимира Зеленского. С таким мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Встреча президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина решит судьбу главы киевского режима Владимира Зеленского. С таким мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По мнению Рогова, украинский лидер будет стремиться любой ценой удержаться у власти и ради этого не остановится перед провокациями.

— Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба, — заявил Владимир Рогов в беседе с News.ru.

В ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером Дональд Трамп высказался, что он «крайне разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который «продолжает наносить удары» по украинским городам.

Во время той же встречи глава Белого дома заявил, что он теперь «не слишком заинтересован» в переговорах и личной встрече с Владимиром Путиным. При этом Трамп высказался в пользу наращивания торговых отношений с Россией при урегулировании украинского конфликта.

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