«Мне всё равно»: Трамп резко высказался о связях России и Индии

Ранее администрация Трампа объявила о введении с 1 августа 25-процентных пошлин на индийские товары. Такое решение американский лидер объяснил высокими тарифными барьерами со стороны Нью-Дели, а также тесным сотрудничеством Индии с Москвой в энергетической и военно-технической сферах. Помимо этого, Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях провели встречу в Шотландии. В ходе переговоров обсуждалось ускоренное применение 100% американских пошлин против торговых партнёров России.