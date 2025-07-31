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«Мне всё равно»: Трамп резко высказался о связях России и Индии

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно экономического сотрудничества между Россией и Индией. В публикации на своей платформе Truth Social американский лидер заявил, что не интересуется этим вопросом.

Источник: Life.ru

«Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что объёмы торговли США как с Индией, так и с Россией остаются незначительными. Трамп также обратил внимание на протекционистскую политику Индии, отметив, что страна установила «одни из самых высоких в мире» таможенных тарифов. По словам президента США, это существенно ограничивает возможности американского бизнеса на индийском рынке.

Ранее администрация Трампа объявила о введении с 1 августа 25-процентных пошлин на индийские товары. Такое решение американский лидер объяснил высокими тарифными барьерами со стороны Нью-Дели, а также тесным сотрудничеством Индии с Москвой в энергетической и военно-технической сферах. Помимо этого, Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях провели встречу в Шотландии. В ходе переговоров обсуждалось ускоренное применение 100% американских пошлин против торговых партнёров России.

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