Делегация Литвы покинула зал конференции в Женеве во время выступления Матвиенко

В ходе Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в Женеве, делегация Литвы полным составом покинула зал, когда слово предоставили председателю Совфеда РФ Валентине Матвиенко, пишет портал Delfi.
Комментируя произошедшее, Матвиенко отметила, что подобными выходками иностранные политики сами себя дискредитируют.
«Никто на них, на их комариные укусы, на эти клоунады, которые они устроили, уже никто не реагирует», — отметила председатель Совфеда РФ в разговоре с журналистами по итогам визита в Швейцарию.
Как писал сайт KP.RU, президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер демонстративно покинула зал во время выступления Матвиенко. В итоге в неловком положении оказалась хозяйка мероприятия — Швейцария. Организаторы заявили, что в таких случаях им приходится делать исключения и выдавать специальное разрешение на въезд подсанкционных лиц, а немецкие политики решили поступить как в детском саду: вместо диалога просто обиделись и ушли.