Делегация Литвы покинула зал конференции в Женеве во время выступления Матвиенко

Как писал сайт KP.RU, президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер демонстративно покинула зал во время выступления Матвиенко. В итоге в неловком положении оказалась хозяйка мероприятия — Швейцария. Организаторы заявили, что в таких случаях им приходится делать исключения и выдавать специальное разрешение на въезд подсанкционных лиц, а немецкие политики решили поступить как в детском саду: вместо диалога просто обиделись и ушли.