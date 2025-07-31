Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

С 1 августа в России вступают в силу несколько важных законодательных изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О ключевых нововведениях сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Одно из главных изменений касается защиты несовершеннолетних от финансового мошенничества. Теперь для открытия банковского счета ребенку потребуется обязательное согласие родителей. Эта мера призвана предотвратить случаи, когда подростков вовлекают в схемы по обналичиванию украденных средств.
Еще одно новшество позволит гражданам проще бороться со спамом. Теперь можно отказаться от SMS-рассылок, подав соответствующее заявление оператору связи. Это должно снизить объем нежелательных сообщений и защитить пользователей от телефонного и интернет-мошенничества.
Также ужесточается ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов, посвященных памяти погибших при защите страны. Закон действует как на территории России, так и за рубежом. Максимальное наказание за такие преступления составит до пяти лет лишения свободы.
Эти изменения направлены на усиление защиты граждан, борьбу с мошенничеством и сохранение исторической памяти. Полный список новых законов можно найти на официальных ресурсах Госдумы и правительства.
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