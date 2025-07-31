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Судьба решится без него: Зеленского могут «списать» на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского может быть решён без его участия — на встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом NEWS.ru заявил глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

«Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба. Поэтому он будет пытаться цепляться за власть из последних сил и готов абсолютно на любые провокации», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что в такой ситуации Зеленский будет пытаться удержаться у власти любой ценой, прибегая к эскалации и действиям, направленным на затягивание конфликта. Также он обвинил главу украинского режима в намерении продолжать «грабить землю», несмотря на растущую изоляцию и давление со стороны мировых игроков.

Ранее стало известно, что США и Великобритания якобы договорились о выдвижении главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Соответствующее решение было принято на закрытой встрече в Альпах с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР Кирилла Буданова и западных представителей.

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