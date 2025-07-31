Судьба решится без него: Зеленского могут «списать» на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

«Зеленский понимает, что время уходит. Он понимает, что на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет окончательно предопределена его судьба. Поэтому он будет пытаться цепляться за власть из последних сил и готов абсолютно на любые провокации», — сказал он.