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Трамп обратился к Медведеву и призвал его «следить за словами»

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву рекомендуется более тщательно подбирать слова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Он (Медведев. — прим. Life.ru) вступает на очень опасную территорию», — заявил Трамп.

Как затем добавил американский президент, Медведев, на его взгляд, «по-прежнему видит себя как главой российского государства».

Ранее Медведев заявил, что ни Грэм*, ни Трамп не имеют права диктовать сроки переговоров между Россией и Украиной. А американскому президенту Дональду Трампу, который угрожает России и сокращает отмеренный им срок на урегулирование украинского конфликта, также следует помнить, что любой ультиматум ведёт к войне, считает Медведев.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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