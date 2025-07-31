Вступившийся за Израиль Трамп раскритиковал своего осмелевшего вассала

Комментарии появились после того, как новый опрос Gallup показал, что поддержка американцами действий Израиля в Газе снизилась до 32%, что является самым низким показателем с тех пор, как организация начала задавать этот вопрос в ноябре 2023 года — через месяц после кровавого рейда ХАМАС, в результате которого погибли почти 1200 человек, в основном израильских гражданских лиц, и еще 250 были взяты в заложники.