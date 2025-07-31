Вступившийся за Израиль Трамп раскритиковал своего осмелевшего вассала

Дональд Трамп удвоил свою поддержку Израиля после того, как чуть раньше, казалось, дал зеленый свет премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на признание палестинского государства. На фоне признаков растущего недовольства военной операцией Израиля в Газе среди членов его базы MAGA Трамп раскритиковал план Стармера предоставить признание Палестины как акт «поощрения ХАМАС», даже после того, как он не возражал против этого, когда пара встретилась в Шотландии на этой неделе.
Беседуя с журналистами на борту самолета Air Force One по возвращении в Вашингтон, Трамп сказал, что США «не принадлежат к этому лагерю», имея в виду обещание Стармера, которое последовало за аналогичным заявлением президента Франции Эммануэля Макрона несколькими днями ранее о том, что Франция официально признает палестинскую государственность.
«Мы никогда не обсуждали это», — уверяет Трамп, ссылаясь на заявление Стармера. Он добавил: «Вы вознаградите ХАМАС, если сделаете это. Я не думаю, что они должны быть вознаграждены».
Его комментарии, отмечает The Guardian, совпали с мнением Госдепартамента США, представитель которого называет решение о признании «пощечиной» жертвам смертоносного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало нынешнюю войну.
Но последние высказывания Трампа контрастировали с его сдержанной позицией, когда он и Стармер встретились в Тернберри в Шотландии в понедельник, после того как премьер-министр Великобритании заявил, что Британия признает Израиль к сентябрю, если Израиль не выполнит определенные условия, включая прекращение огня в Газе и поступление продовольственной помощи ООН на территорию, чтобы прокормить население.
«Я не собираюсь занимать какую-либо должность, я не возражаю, чтобы он занимал какую-либо должность», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили, возражает ли он против планов Стармера.
Реакция президента США на заявление Стармера показалась заметно мягче, чем его ответный выпад после объявления Макроном независимости на прошлой неделе, что вызвало гнев Израиля и его сторонников, подчеркивает The Guardian.
«То, что он говорит, не имеет значения», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса».
Ранее славящийся своими перепадами в настроении Трамп публично выступил против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу условий в Газе, которые многочисленные международные агентства по оказанию помощи назвали голодомором.
Нетаньяху сказал, что, в отличие от оценок группы помощи и ужасающих снимков голодающих детей, в Газе никто не голодает.
На вопрос, согласен ли он с этим, Трамп ответил: «Судя по телевидению, я бы сказал “не особенно”, потому что, на мой взгляд, эти дети выглядят довольно голодными. Там настоящий голод, это невозможно подделать».
Некоторые из наиболее видных сторонников Трампа все громче критикуют поведение Израиля на фоне данных опросов общественного мнения, свидетельствующих о том, что американцы в целом теряют симпатию к стране, которая традиционно считалась одним из ближайших союзников США, констатирует The Guardian.
Стив Бэннон, бывший советник Трампа, считает, что осуждение президентом ситуации с продовольствием в Газе ускорит потерю Израилем поддержки среди его окружения.
Другая сторонница Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, стала последней — и, возможно, самой неожиданной — общественной фигурой, назвавшей действия Израиля в Газе «геноцидом».
«Это самая правдивая и простая вещь — сказать, что 7 октября в Израиле было ужасным, и все заложники должны быть возвращены, но так же ужасны геноцид, гуманитарный кризис и голод, происходящие в Газе», — написала она в соцсети.
Комментарии появились после того, как новый опрос Gallup показал, что поддержка американцами действий Израиля в Газе снизилась до 32%, что является самым низким показателем с тех пор, как организация начала задавать этот вопрос в ноябре 2023 года — через месяц после кровавого рейда ХАМАС, в результате которого погибли почти 1200 человек, в основном израильских гражданских лиц, и еще 250 были взяты в заложники.
По данным министерства здравоохранения Газы, военные действия Израиля привели к гибели около 60 000 палестинцев, напоминает The Guardian.
В то время как опрос Гэллапа показал, что поддержка наступления Израиля среди республиканцев по-прежнему высока и составляет 71%, Том Тиллис, сенатор от Республиканской партии от Северной Каролины, который планирует уйти в отставку на следующих выборах, заявил, что сектор Газа может стать политической проблемой для Трампа, сообщает The Hill.
«Я думаю, что американский народ, в конечном счете, добрый народ. Им не нравится видеть страдания, и я не думаю, что президенту это нравится», — сказал Тиллис. «Если вы видите голод, вы пытаетесь это исправить».
Майк Хакаби, посол США в Израиле, заявил Fox News, что поддержка Нетаньяху Трампом остается неизменной. «Позвольте мне заверить вас, что между премьер-министром Израиля и президентом нет разрыва», — сказал он Fox News. «Их отношения, я думаю, стали крепче, чем когда-либо, и я думаю, что отношения между США и Израилем такие же крепкие, как и когда-либо».
Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф должен посетить Израиль в четверг, где он встретится с официальными лицами «для обсуждения следующих шагов по урегулированию ситуации в Газе», сообщил агентству AFP американский чиновник.