Появилось видео с российскими флагами в освобожденном Часовом Яре

Видео с флагами РФ, развернутыми российскими бойцами в освобожденном городе Часов Яр, опубликовал Telegram-канал 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
«Флаги Российской Федерации и воздушно-десантных войск — во всех микрорайонах города», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что освобожденный Часов Яр является господствующей высотой, откуда российским бойцам открывается путь к городу Константиновка в ДНР, а также к Славянско-Краматорской агломерации.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра в четверг. По информации оборонного ведомства, город взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг».