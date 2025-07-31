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Появилось видео с российскими флагами в освобожденном Часовом Яре

По информации российских военных, флаги РФ развернуты во всех микрорайонах города.

Источник: Аргументы и факты

Видео с флагами РФ, развернутыми российскими бойцами в освобожденном городе Часов Яр, опубликовал Telegram-канал 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Флаги Российской Федерации и воздушно-десантных войск — во всех микрорайонах города», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что освобожденный Часов Яр является господствующей высотой, откуда российским бойцам открывается путь к городу Константиновка в ДНР, а также к Славянско-Краматорской агломерации.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра в четверг. По информации оборонного ведомства, город взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг».