Трамп резко высказался о Медведеве: «Заходит на опасную территорию»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения Индии с Россией и резко высказался в адрес зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Комментарий появился в его соцсети Truth Social.
По его словам, ему «все равно, что Индия будет делать с Россией», и что «они могут вместе разрушать свои экономики», которые Трамп считает «мертвыми». Он добавил, что у США с Индией и Россией мало экономических отношений. Индия ранее пообещала ответить США на введение 25-процентных торговых пошлин.
При этом он набросился с критикой в адрес Медведева, назвав его «несостоявшимся бывшим президентом».
«Он заходит на очень опасную территорию», — заявил Трамп.
Медведев ранее сказал, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», а любые ультиматумы являются шагом к войне.