Трамп резко высказался о Медведеве: «Заходит на опасную территорию»

По его словам, ему «все равно, что Индия будет делать с Россией», и что «они могут вместе разрушать свои экономики», которые Трамп считает «мертвыми». Он добавил, что у США с Индией и Россией мало экономических отношений. Индия ранее пообещала ответить США на введение 25-процентных торговых пошлин.