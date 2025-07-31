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Трамп резко высказался о Медведеве: «Заходит на опасную территорию»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения Индии с Россией и резко высказался в адрес зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения Индии с Россией и резко высказался в адрес зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Комментарий появился в его соцсети Truth Social.

По его словам, ему «все равно, что Индия будет делать с Россией», и что «они могут вместе разрушать свои экономики», которые Трамп считает «мертвыми». Он добавил, что у США с Индией и Россией мало экономических отношений. Индия ранее пообещала ответить США на введение 25-процентных торговых пошлин.

При этом он набросился с критикой в адрес Медведева, назвав его «несостоявшимся бывшим президентом».

«Он заходит на очень опасную территорию», — заявил Трамп.

Медведев ранее сказал, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», а любые ультиматумы являются шагом к войне.

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