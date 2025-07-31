Вот так друг: Трамп наказал Индию за торговлю с Россией

В воскресенье Вашингтон и Брюссель достигли соглашения об ограничении повышения тарифов США на большинство товаров из ЕС до 15% после того, как Трамп пригрозил ввести пограничный сбор в размере 30%. Также были достигнуты договоренности с Японией, Вьетнамом и Великобританией, а также достигнута принципиальная договоренность о продлении переговоров с Китаем.