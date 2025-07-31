Вот так друг: Трамп наказал Индию за торговлю с Россией

Трамп вводит 25-процентные пошлины для Индии плюс «штраф» за связи с Россией. Президент США называет Дели другом, но критикует такую политику, как покупка оружия и энергоносителей у России на фоне конфликта на Украине.
Дональд Трамп объявил, что США введут 25-процентный тариф на товары из Индии плюс дополнительный «штраф» за покупку страной оружия и энергоносителей у России на фоне украинского конфликта, пишет The Guardian.
Вашингтон установил дату 1 августа как крайний срок для достижения странами по всему миру торговых соглашений, включая Индию, на фоне масштабной глобальной тарифной войны, развязанной президентом США.
Лицемерно назвав Дели «другом», Трамп использовал свою социальную платформу Truth для критики торговой политики Индии и заявил, что Белый дом введет 25-процентный тариф «плюс штраф» на неопределенную сумму.
Он сказал, что у США «огромный» торговый дефицит с Индией — когда импорт товаров превышает экспорт — и связал «огромные» закупки военной техники и энергоносителей у России с конфликтом на Украине.
Критикуя индийские тарифы, применяемые к американскому импорту, как «слишком высокие», Трамп также обвинил правительство Нарендры Моди в применении неденежных барьеров в торговле, которые являются одними из самых «жестких и неприятных» в мире.
Трамп написал: «Они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим российским покупателем ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, наряду с Китаем».
«ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО АВГУСТА ИНДИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТАРИФ В РАЗМЕРЕ 25% ПЛЮС ШТРАФ ЗА ВЫШЕУКАЗАННОЕ. СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ. МАГА!», — объявил Трамп.
Данные, собранные Вашингтоном, показывают, что объем торговли товарами США с Индией в 2024 году составил, по оценкам, 129,2 млрд долларов, что делает ее 10-м крупнейшим торговым партнером США. Дефицит торгового баланса США составил 45,7 млрд долларов.
Вскоре после объявления тарифов для Нью-Дели Трамп заявил, что заключил сделку с соседом Индии и соперником Пакистаном о совместной разработке его нефтяных запасов. «Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии!» — написал он в социальной сети Truth.
Критика Трампа в адрес Индии вызвана усилением давления на Москву на фоне растущего недовольства конфликтом на Украине, отмечает The Guardian. Трамп неосмотрительно заявлял перед своей инаугурацией в январе, что он сможет положить конец конфликту в течение 24 часов после вступления в должность.
Десятки крупных стран по всему миру по-прежнему ведут переговоры с Вашингтоном, и до истечения крайнего срока, установленного Трампом для достижения торговых соглашений, — 1 августа — остается времени совсем ничего. Белый дом пригрозил в одностороннем порядке повысить тарифы, если соглашения не будут достигнуты, пишет The Guardian.
В воскресенье Вашингтон и Брюссель достигли соглашения об ограничении повышения тарифов США на большинство товаров из ЕС до 15% после того, как Трамп пригрозил ввести пограничный сбор в размере 30%. Также были достигнуты договоренности с Японией, Вьетнамом и Великобританией, а также достигнута принципиальная договоренность о продлении переговоров с Китаем.
Глобальные инвесторы внимательно следят за ситуацией в надежде, что ущерба мировой экономике можно избежать после того, как план Трампа «день освобождения» от 2 апреля вызвал шок на международных рынках.