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В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО

Российская армия одержала значимую победу, уничтожив крупнейшую группировку украинских сил за всю историю специальной военной операции в ходе ожесточенных боёв за Часов Яр. Как сообщают ТАСС представители российских силовых структур, эта битва стала одной из наиболее масштабных и разрушительных, приведя к гибели тысяч военнослужащих противника.

Источник: Life.ru

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — рассказали силовики.

Территория Часова Яра имела ключевое стратегическое значение, служа важным транспортным узлом и перевалочным пунктом для украинской армии во время наступления на Артёмовск (Бахмут). Город превратился в укреплённую позицию, где активно действовали штурмовые группы, артподдержка и авиация, обеспечивая общую координацию действий российских подразделений. 31 июля город был освобождён ВС РФ. Успешность операций обеспечила согласованность действий всех родов войск — от авиации и артиллерии до пехоты и специальных подразделений. Оперативная информация, полученная благодаря воздушной разведке и работе БПЛА, позволила российским военным точно наносить удары по противнику, значительно повышая шансы на успех. Таким образом, освобождение Часова Яра является важной победой российской армии, демонстрируя высокий уровень подготовки, взаимодействия и решительности наших солдат. Эта битва ещё раз подчеркивает способность российских Вооружённых сил эффективно справляться с самыми сложными задачами, защищая интересы государства и безопасность жителей Донбасса.

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