Бывшая сотрудница ЦРУ, которая помогала руководить оценкой разведывательных данных в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года, заявила, что директор национальной разведки Тулси Габбард не осведомлена о практике шпионажа после того, как обвинила Барака Обаму и его команду по национальной безопасности в «предательском заговоре» против Дональда Трампа.
Сьюзан Миллер, возглавлявшая контрразведывательное управление американского шпионского ведомства на момент выборов 2016 года, рассказала The Guardian, что обвинения Габбард были основаны на «ложных» заявлениях и фундаментальном «искажении» открытий, сделанных командой Миллер о действиях России, которые, как она настаивала, якобы основаны на многочисленных надежных и проверенных источниках.
Габбард обвинила Обаму и его бывших сотрудников службы национальной безопасности в «фабрикации» разведывательных данных, чтобы создать впечатление, что президент России Владимир Путин выступил на стороне Трампа, хотя они знали, что это неправда. Цель, настаивала она, состояла в том, чтобы представить победу Трампа на выборах нелегитимной, заложив тем самым основу для «многолетнего государственного переворота против него».
Тулси Габбард передала это дело генеральному прокурору США Пэм Бонди, которая на прошлой неделе объявила о привлечении к расследованию «ударной группы» министерства юстиции. Однако, по сообщениям, просьба Габбард о том, чтобы ее ведомство изучило это дело, застала Бонди врасплох.
Габбард призвала к уголовному преследованию многих причастных к этому должностных лиц, включая самого Обаму.
На прошлой неделе Обама назвал эти обвинения «возмутительными и нелепыми» и частью попытки отвлечь внимание от досье Джеффри Эпштейна, в котором, как сообщается, фигурирует имя Трампа.
До среды никто из других высокопоставленных чиновников, упомянутых в недавнем докладе Габбард, включая Джеймса Клэппера, ее предшественника на посту директора национальной разведки, Джона Бреннана, бывшего директора ЦРУ, или экс-директора ФБР Джеймса Коми, публично не отреагировал на ее обвинения. Клэппер и Бреннан впервые нарушили свое молчание в среду, опубликовав совместно написанную обзорную статью в New York Times, в которой они назвали обвинения Габбард «заведомо ложными» и обвинили ее в «переписывании истории».
В интервью Миллер, имя которой не упоминается в публичном выступлении директора национальной разведки, усомнилась в понимании Габбардом вопросов разведки.
Как пишет The Guardian, Габбард, которая никогда не работала в комитете Палаты представителей по разведке, будучи членом Конгресса, раскритиковала «мастерство» агентов, которые составляли оценку предвыборной деятельности России.
«Встречалась ли она когда-нибудь с русским агентом?» — спросила Миллер, ветеран ЦРУ с 39-летним стажем, которая шпионила в качестве главы резидентуры ЦРУ за рубежом. «Она когда-нибудь дарила бриллианты русскому? Ходила ли она когда-нибудь по улицам Москвы, чтобы сделать тайник? Имела ли она когда-нибудь дело с агентом? Нет. Она никогда ничего подобного не делала. Она явно этого не понимает».
Миллер рассказала The Guardian, что высказалась, потому что заявления Габбард порочат ее работу и работу ее команды, состоящей из восьми человек, которые работали над российским делом.
Миллер и ее бывшие коллеги недавно наняли адвокатов, чтобы защитить себя от обвинений, которые могут привести их в тюрьму. Миллер наняла Марка Заида, известного вашингтонского адвоката, который будет представлять ее интересы.
Сценарий повторяет ситуацию, с которой она столкнулась в 2017 году, когда, будучи еще действующим офицером, Миллер наняла адвоката за 1500 долларов в час, чтобы он представлял ее интересы, после того как ей сказали, что ей могут быть предъявлены уголовные обвинения за участие в составлении того же разведывательного отчета, который сейчас тщательно изучает Габбард.
Следователи допрашивали ее в течение восьми часов в рамках расследования возможных нарушений закона при Обаме, которые в конечном итоге привели к тому, что Билл Барр, генеральный прокурор в первой администрации Трампа, назначил специального советника Джона Дарема для проведения расследования ФБР о связях между предвыборной кампанией Трампа и Россией, пишет The Guardian.
«Они спрашивали что-то вроде: “Кто сказал вам написать это и кто сказал вам прийти к таким выводам?” — вспоминал Миллер. — Я сказала им: “Никто этого не делал. Если бы кто-нибудь сказал нам прийти к определенным выводам, мы бы все уволились. Ни за что, ни у кого из нас никогда не было репутации фальсификатора чего-либо, ни до, ни после”.
Против нее не было выдвинуто никаких обвинений, но и ей не сказали, что дело закрыто.
В отчете Дарема за 2023 год был сделан вывод о том, что ФБР никогда не следовало начинать свое полноценное расследование под названием «Ураганный перекрестный огонь» предполагаемых связей Трампа с Россией. Но его четырехлетнее расследование стало чем-то вроде разочарования для Трампа и его сторонников, приведя всего к трем уголовным преследованиям, в результате чего был вынесен единственный обвинительный приговор — юристу ФБР, который признался в изменении электронной почты для поддержки приложения о слежке.
«Это не мистификация, — настаивает шпионка Миллер. — Это было основано на реальных разведданных. Это отчеты, которые мы получали от проверенных агентов и из других проверенных источников разведданных. Было настолько ясно, что русские делают это, что в 2016 году об этом не было и речи. Сейчас это проблема только потому, что Тулси этого хочет.».
На прошлой неделе, выступая перед журналистами в Белом доме, Габбард процитировала доклад Комитета Палаты представителей по разведке за 2020 год, который поддержали только его члены-республиканцы, в котором утверждается, что целью России на выборах было «подорвать веру в демократический процесс в США, не демонстрируя какого-либо предпочтения определенному кандидату».
Миллер отвергает это. «Полученная информация привела нас к правильному выводу, что вмешательство было в пользу Трампа — Республиканской партии и самого Трампа», — сказала она.
Отвергая предположения о том, что она или ее команда могут быть виновны в предубеждении против демократов, она заявила, что является зарегистрированным избирателем-республиканцем. По ее словам, ее команда состояла из республиканцев, демократов и «центристов».
Габбард утверждает, что на агентов оказывалось давление — по наущению Обамы — с целью фальсификации разведданных в течение нескольких недель после победы Трампа, для того, чтобы поднять вопросы о легитимности выборов и ослабить его президентство.
«Чушь собачья. Это неправда, — стоит на своем шпионка Миллер. — Это было связано с нашими источниками и с тем, что они обнаружили. Это не имело никакого отношения к тому, что Обама сказал нам сделать это. Мы нашли это и спрашиваем, что нам с этим делать?».