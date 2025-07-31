Опять «русский след»: экс-сотрудница ЦРУ вступилась за обвиненного в предательстве Обаму

«Они спрашивали что-то вроде: “Кто сказал вам написать это и кто сказал вам прийти к таким выводам?” — вспоминал Миллер. — Я сказала им: “Никто этого не делал. Если бы кто-нибудь сказал нам прийти к определенным выводам, мы бы все уволились. Ни за что, ни у кого из нас никогда не было репутации фальсификатора чего-либо, ни до, ни после”.