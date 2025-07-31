Подоляка: после освобождения ВС РФ Часова Яра на очереди — Константиновка

После освобождения Часов Яр в ДНР следующей целью наступления российских войск может стать Константиновка, считает военный блогер Юрий Подоляка.
«Часов Яр освобожден… Битва, длившаяся более года, окончена. На очереди — Константиновка», — написал он в своем Telegram-канале.
Блогер отметил, что после того, как российские бойцы взяли под контроль в Часовом Яре микрорайоны Шевченко и Южный, а также блокировали украинских военных в микрорайоне Землянки, освобождение города было «лишь вопросом времени».
Напомним, Минобороны РФ сообщило о переходе Часова Яра под контроль российских войск в четверг. Появилось видео с флагами РФ, развернутыми в разных микрорайонах освобожденного города.