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Подоляка: после освобождения ВС РФ Часова Яра на очереди — Константиновка

По мнению военного блогера, освобождение Часова Яра было «лишь вопросом времени».

Источник: Аргументы и факты

После освобождения Часов Яр в ДНР следующей целью наступления российских войск может стать Константиновка, считает военный блогер Юрий Подоляка.

«Часов Яр освобожден… Битва, длившаяся более года, окончена. На очереди — Константиновка», — написал он в своем Telegram-канале.

Блогер отметил, что после того, как российские бойцы взяли под контроль в Часовом Яре микрорайоны Шевченко и Южный, а также блокировали украинских военных в микрорайоне Землянки, освобождение города было «лишь вопросом времени».

Напомним, Минобороны РФ сообщило о переходе Часова Яра под контроль российских войск в четверг. Появилось видео с флагами РФ, развернутыми в разных микрорайонах освобожденного города.