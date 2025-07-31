Переговорная лихорадка: Трамп довел мир до ручки из-за пошлин

Вместе с тем, американские чиновники еще не знают, как поведет себя Трамп после 1 августа. Он может провести публичное мероприятие, чтобы объявить о победе в глобальной торговой войне, развязанной им несколько месяцев назад, или просто подпишет новые указы в частном порядке до их публикации.