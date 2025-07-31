Переговорная лихорадка: Трамп довел мир до ручки из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп буквально довел мир до ручки из-за своей торговой политики. Чтобы избежать непомерно высоких пошлин, которые, согласно заявлению главы Белого дома вступят в силу в ночь на 1 августа, иностранные торговые делегации ведут лихорадочные переговоры. Об этом сообщает Politico.
Издание отмечает, что пока глава Белого дома согласовывал размер пошлин для большей части крупнейших торговых партнеров США, остальные страны пока находятся в подвешенном состоянии.
В Вашингтоне отметили, что новые указы, повышающие размер пошлин, Трамп подпишет в отношении государств, которые к 1 августа не смогли договориться с американскими властями. В их число, в частности, могут войти Канада, Мексика и Тайвань. Теперь представители этих государств спешно, хотя и с пессимистическим настроем, пытаются договориться в Вашингтоном.
«Американские торговые переговорщики выжимают из Тайваня всё, как лимон. США хотят получить всё, что нужно, с точки зрения доступа к тайваньским рынкам», — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.
Вместе с тем, американские чиновники еще не знают, как поведет себя Трамп после 1 августа. Он может провести публичное мероприятие, чтобы объявить о победе в глобальной торговой войне, развязанной им несколько месяцев назад, или просто подпишет новые указы в частном порядке до их публикации.
Накануне американский лидер заявил, что 1 августа станет великим днем для Америки. Трамп отметил, что 14 странам мира продлевать отсрочку по введению пошлин Штаты больше не будут.