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Зеленскому и его близкому окружению строят тайный квартал с бункером недалеко от Киева

Под Киевом строят элитный квартал с бункерами для Зеленского и его окруженияВ элитном поселке Козин под Киевом ведется масштабное строительство четырех дворцов для президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

В элитном поселке Козин под Киевом ведется масштабное строительство четырех дворцов для президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Среди потенциальных владельцев — бывший вице-премьер Алексей Чернышов, совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич и глава офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, раскрыв детали проекта, который начался еще в 2019 году, но особенно активизировался после начала спецоперации, пишет aif.ru.

По данным Олейника, Чернышов, известный как кум Зеленского, выкупил в Козине участок площадью около 8 гектаров, где возводятся четыре коттеджа. Территория огорожена шестиметровым забором, а один из домов, предположительно, предназначен для самого президента. «Пик строительства пришелся на 2022−2023 годы, когда страна воевала, а они воровали и строили», — заявил экс-нардеп.

Олейник провел параллель с китайской «Бандой четырех», отметив, что на Украине также может быть своя группа влиятельных лиц, принимающих ключевые решения. Он предположил, что строительство ведется с согласия Зеленского, который хочет обеспечить комфорт себе и своему окружению.

Особое внимание экс-депутат уделил возможному наличию бункеров под особняками. «Такие дворцы имеют больше под землей, чем на поверхности. Там не просто подвалы для закаток — скорее, полноценные бомбоубежища с защитой. Эти люди не экономят на безопасности», — сказал Олейник.

При этом он сомневается, что Зеленский успеет воспользоваться своей резиденцией. «Это напоминает “Межигорье” Януковича: строил, но не успел», — отметил Олейник. Он резюмировал: «У Зеленского и так несколько резиденций, а после ухода с поста этот дворец ему вряд ли понадобится. Видимо, они думают, что останутся у власти навсегда».

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