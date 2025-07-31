Зеленскому и его близкому окружению строят тайный квартал с бункером недалеко от Киева

При этом он сомневается, что Зеленский успеет воспользоваться своей резиденцией. «Это напоминает “Межигорье” Януковича: строил, но не успел», — отметил Олейник. Он резюмировал: «У Зеленского и так несколько резиденций, а после ухода с поста этот дворец ему вряд ли понадобится. Видимо, они думают, что останутся у власти навсегда».