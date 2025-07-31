Востоковед оценила призыв глав МИД 15 стран к признанию Палестины

По ее словам, очень трудно представить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет во вниманием сентябрьское заявление еще нескольких стран по поводу признания Палестины. Она считает, что они сделают это не сейчас, так как на данный момент пока просто есть декларация, однако оформить это в соответствии с международным законодательством каждой страны предстоит в сентябре во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.