Востоковед оценила призыв глав МИД 15 стран к признанию Палестины

Востоковед и политолог Елена Супонина решила прокомментировать сообщение о том, что главы МИД 15 стран поддержали процесс признания государственности Палестины. Свое мнение она озвучила в эфире радио «Комсомольская правда».
Она считает, что подобные заявления являются чисто символическими и не приведут к изменениям на земле в ближайшее время.
«Речь о странах, которые давно уже находятся в меньшинстве, потому что большая часть государств-членов ООН уже давно признала Палестину в качестве независимого государства», — заявила эксперт.
Супонина напомнила, что Москва признала Палестину еще в ноябре 1988 года.
По ее словам, очень трудно представить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет во вниманием сентябрьское заявление еще нескольких стран по поводу признания Палестины. Она считает, что они сделают это не сейчас, так как на данный момент пока просто есть декларация, однако оформить это в соответствии с международным законодательством каждой страны предстоит в сентябре во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.