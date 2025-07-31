Во-вторых, освобождение Часова Яра создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки. Эти города остаются последними крупными опорными пунктами ВСУ в Донецкой Народной Республике, и их взятие будет означать завершение освобождения региона от украинских вооружённых формирований. Часов Яр исторически считался «воротами» к этим населённым пунктам, и теперь дорога для наступления открыта. Контроль над этим направлением позволяет российским войскам развивать успех, методично выдавливая противника с территории Донбасса, жители которого на протяжении многих лет страдали от обстрелов и политики Киева.