«Нервная реакция столь грозного президента»: Медведев хлестко ответил на хамство Трампа

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал хамский выпад в свой адрес от президента США Дональда Трампа. Российский политик заявил, что «нервная реакция столь грозного президента» говорит о том, что РФ во всем права и продолжит и дальше идти своей дорогой. Об этом Медведев написал в Telegram-канале.