Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нервная реакция столь грозного президента»: Медведев хлестко ответил на хамство Трампа

Медведев: Реакция Трампа показывает, что Россия во всём права.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал хамский выпад в свой адрес от президента США Дональда Трампа. Российский политик заявил, что «нервная реакция столь грозного президента» говорит о том, что РФ во всем права и продолжит и дальше идти своей дорогой. Об этом Медведев написал в Telegram-канале.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — отметил политик.

Накануне президент США Дональд Трамп нахамил зампредседателю Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву в контексте заявлений российского политика о войне с Соединенными Штатами. При этом глава Белого дома назвал российского политика «несостоявшимся президентом».

До этого Дмитрий Медведев жестко ответил сенатору Линдси Грэму* после его слов о переговорах по Украине. Российский зампред посоветовал американскому политику задуматься об интересах США, а не о том, что должна делать Москва.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше