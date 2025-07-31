«Нервная реакция столь грозного президента»: Медведев хлестко ответил на хамство Трампа

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал хамский выпад в свой адрес от президента США Дональда Трампа. Российский политик заявил, что «нервная реакция столь грозного президента» говорит о том, что РФ во всем права и продолжит и дальше идти своей дорогой. Об этом Медведев написал в Telegram-канале.
«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — отметил политик.
Накануне президент США Дональд Трамп нахамил зампредседателю Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву в контексте заявлений российского политика о войне с Соединенными Штатами. При этом глава Белого дома назвал российского политика «несостоявшимся президентом».
До этого Дмитрий Медведев жестко ответил сенатору Линдси Грэму* после его слов о переговорах по Украине. Российский зампред посоветовал американскому политику задуматься об интересах США, а не о том, что должна делать Москва.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.