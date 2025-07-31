Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев вспомнил «Ходячих мертвецов» в ответ на угрозы Трампа

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 31 июля, отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в личном блоге.

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 31 июля, отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в личном блоге.

В своем заявлении Медведев отметил, что если его слова вызывают столь острую и нервную реакцию у действующего главы Соединенных Штатов, это лишь подтверждает правоту России и ее решимость продолжать выбранный курс.

— А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», — заключил Медведев в своем Telegram-канале.

В своих соцсетях Трамп назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и призвал его следить за своими словами. По словам американского главы, председатель Совбеза РФ заходит на «очень опасную территорию».

Глава Белого дома также заявил, что введение пошлин в отношении Индии связано с ее отношениями с Россией. Он отметил, что ему безразлично, какое сотрудничество Нью-Дели выстраивает с Москвой, добавив, что если эти страны хотят вместе «тянуть свои мертвые экономики на дно», то это их дело.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше