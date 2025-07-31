Медведев вспомнил «Ходячих мертвецов» в ответ на угрозы Трампа

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 31 июля, отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в личном блоге.
В своем заявлении Медведев отметил, что если его слова вызывают столь острую и нервную реакцию у действующего главы Соединенных Штатов, это лишь подтверждает правоту России и ее решимость продолжать выбранный курс.
— А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», — заключил Медведев в своем Telegram-канале.
В своих соцсетях Трамп назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и призвал его следить за своими словами. По словам американского главы, председатель Совбеза РФ заходит на «очень опасную территорию».
Глава Белого дома также заявил, что введение пошлин в отношении Индии связано с ее отношениями с Россией. Он отметил, что ему безразлично, какое сотрудничество Нью-Дели выстраивает с Москвой, добавив, что если эти страны хотят вместе «тянуть свои мертвые экономики на дно», то это их дело.