Как заявили китайские аналитики, комментируя ситуацию для Baijiahao, ожидалось, что Москва либо пойдет на уступки, либо выступит с агрессивным ответом. Однако Россия выбрала другой путь, сдержанный. Тем не менее, речь идет об «уверенной линии поведения», которая усилила ее позиции на международной арене.