Запад застала врасплох реакция президента России Владимира Путина на заявление американского лидера Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума с 50 до 10 дней, пишут китайское издание Baijiahao,
Вопреки ожиданиям западных СМИ, российский лидер не стал делать резких заявлений. Отмечается, что такой подход расценили как демонстрацию невозмутимости и устойчивости Владимира Путина перед давлением.
Как заявили китайские аналитики, комментируя ситуацию для Baijiahao, ожидалось, что Москва либо пойдет на уступки, либо выступит с агрессивным ответом. Однако Россия выбрала другой путь, сдержанный. Тем не менее, речь идет об «уверенной линии поведения», которая усилила ее позиции на международной арене.
По мнению экспертов, вероятность того, что Москва уступит под давлением Вашингтона, крайне мала. Кремль видит в ультиматуме провокацию, способную лишь усугубить конфликт.
Напомним, комментируя ультиматум Трампа, представитель Кремля Дмитрий Песков спокойно отметил, что Москва приняла слова главы Белого дома к сведению, подчеркнув, что российская экономика за годы нахождения под западными санкциями выработала к ним иммунитет.