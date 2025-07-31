Роскомнадзор планирует ужесточить требования к онлайн-ресурсам

Роскомнадзор (РКН) планирует усилить регулирование деятельности интернет-ресурсов, распространяющих информацию. Согласно новому проекту приказа, ведомство введет штрафы и принудительное включение в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) для тех, кто не уведомил регулятора о начале работы в установленный срок.
Как пояснили «Ведомостям» в РКН, ключевое изменение касается ресурсов, игнорирующих требования ведомства. Ранее за отсутствие уведомления организаторы могли привлекаться лишь к административной ответственности, оставаясь в неопределенном правовом статусе.
Теперь при повторном нарушении суд сможет не только оштрафовать нарушителя, но и принудительно внести его в реестр ОРИ.
Реестр включает владельцев и администраторов сервисов, позволяющих пользователям обмениваться сообщениями: мессенджеры, соцсети, форумы, блоги и даже онлайн-магазины. В него попадают как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Включение может быть добровольным (по уведомлению) или принудительным — по запросу ФСБ, если ресурс соответствует критериям ОРИ.
Эксперты считают, что новые меры помогут устранить правовую неопределенность и усилят контроль за онлайн-платформами. Проект приказа уже опубликован на портале нормативных актов, и его принятие может существенно изменить правила игры для интернет-ресурсов в России.
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