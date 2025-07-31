Роскомнадзор планирует ужесточить требования к онлайн-ресурсам

Реестр включает владельцев и администраторов сервисов, позволяющих пользователям обмениваться сообщениями: мессенджеры, соцсети, форумы, блоги и даже онлайн-магазины. В него попадают как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Включение может быть добровольным (по уведомлению) или принудительным — по запросу ФСБ, если ресурс соответствует критериям ОРИ.