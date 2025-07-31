Текслер обсудил с бизнес-сообществом вклад МСП в экономику региона

Глава региона отметил, что такие результаты стали возможны благодаря комплексной поддержке бизнеса, включая меры национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и региональные программы. Особое внимание было уделено снижению налоговой нагрузки и внедрению с 2025 года упрощенной системы налогообложения для самозанятых. За последние пять лет в области зарегистрировано 260 тысяч самозанятых, в том числе более 50 тысяч — в прошлом году.