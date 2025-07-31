Текслер обсудил с бизнес-сообществом вклад МСП в экономику региона

«Доля МСП в валовом региональном продукте достигла 27,5%, что выше среднероссийского показателя. В этом секторе экономики занято 630 тысяч человек, работает почти 145 тысяч предпринимателей, а общий оборот составляет порядка 2,4 триллиона рублей», — сообщил Текслер.
Глава региона отметил, что такие результаты стали возможны благодаря комплексной поддержке бизнеса, включая меры национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и региональные программы. Особое внимание было уделено снижению налоговой нагрузки и внедрению с 2025 года упрощенной системы налогообложения для самозанятых. За последние пять лет в области зарегистрировано 260 тысяч самозанятых, в том числе более 50 тысяч — в прошлом году.
Клеутин в свою очередь поблагодарил губернатора за открытый диалог и привел конкретные примеры эффективной поддержки: «Благодаря программе Фонда развития промышленности выручка участников выросла на 3,5 миллиарда рублей. Докапитализация ФРП позволила компенсировать последствия высокой ключевой ставки, сделав льготные займы основным инструментом поддержки бизнеса». По итогам встречи стороны договорились организовать расширенное совещание с активом «ОПОРЫ РОССИИ» для обсуждения актуальных вопросов предпринимательского сообщества.
Текслер подчеркнул, что взаимодействие власти и бизнеса стало ключевым фактором, позволившим региону занять 5-е место в Национальном рейтинге инвестиционного климата.