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Токаев принял председателя КТЖ

Астана. 31 июля. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК “Қазақстан темір жолы” Талгата Алдыбергенова, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял председателя правления АО “НК “ҚТЖ” Талгата Алдыбергенова. Президенту была представлена информация о результатах деятельности национальной компании”, — говорится в сообщении.

Согласно докладу, эксплуатационный грузооборот КТЖ увеличился на 8,6%, а объем транзитных перевозок составил 14,6 млн тонн.

Алдыбергенов доложил о строительстве более 1,7 тыс. км новых железнодорожных линий и модернизации еще 3 тыс. км путей в рамках создания Трансказахстанского железнодорожного коридора.

В этом году планируется завершить укладку вторых путей на участках Достык — Мойынты и обводной линии вокруг Алматы; продолжается строительство железной дороги Дарбаза — Мактаарал; стартовали работы на участках Бахты — Аягоз и Кызылжар — Мойынты.

Отмечено, что продолжается работа по наращиванию сети терминалов.

Особый акцент сделан на цифровизацию. Совместно с ведущими мировыми технологическими компаниями реализуются меры по повышению эффективности и безопасности железнодорожных перевозок.

Срок оформления деклараций на ТМТМ удалось сократить с восьми часов до 30 минут.

«Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана», — заключили в Акорде.