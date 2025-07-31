Токаев принял председателя КТЖ

«Глава государства принял председателя правления АО “НК “ҚТЖ” Талгата Алдыбергенова. Президенту была представлена информация о результатах деятельности национальной компании”, — говорится в сообщении.
Согласно докладу, эксплуатационный грузооборот КТЖ увеличился на 8,6%, а объем транзитных перевозок составил 14,6 млн тонн.
Алдыбергенов доложил о строительстве более 1,7 тыс. км новых железнодорожных линий и модернизации еще 3 тыс. км путей в рамках создания Трансказахстанского железнодорожного коридора.
В этом году планируется завершить укладку вторых путей на участках Достык — Мойынты и обводной линии вокруг Алматы; продолжается строительство железной дороги Дарбаза — Мактаарал; стартовали работы на участках Бахты — Аягоз и Кызылжар — Мойынты.
Отмечено, что продолжается работа по наращиванию сети терминалов.
Особый акцент сделан на цифровизацию. Совместно с ведущими мировыми технологическими компаниями реализуются меры по повышению эффективности и безопасности железнодорожных перевозок.
Срок оформления деклараций на ТМТМ удалось сократить с восьми часов до 30 минут.
«Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана», — заключили в Акорде.