Токаев принял председателя КТЖ

В этом году планируется завершить укладку вторых путей на участках Достык — Мойынты и обводной линии вокруг Алматы; продолжается строительство железной дороги Дарбаза — Мактаарал; стартовали работы на участках Бахты — Аягоз и Кызылжар — Мойынты.