Трамп и Медведев обменялись ударами в соцсетях. Подробности

«Пусть они [Индия и Россия] вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно», — цитируют Трампа «Ведомости». Политик добавил, что экономические связи Вашингтона с Нью-Дели незначительны, так как при ввозе товаров в Индию американским производителям приходится платить высокие пошлины — «одни из самых высоких в мире». Президент также уточнил, что между Россией и США также почти не поддерживаются торговые отношения.
Республиканец высказал мнение, что уровень экономического сотрудничества Штатов с Индией и Россией следует сохранять на существующем уровне — «оставить все как есть».
Часть поста Дональда Трампа в соцсети была адресована Дмитрию Медведеву. Американский лидер порекомендовал российскому политику «следить за своими словами». Республиканец считает, что Медведев «заходит на очень опасную территорию». Трамп не упустил возможность «уколоть» политика из РФ. Он написал, что тот — «провальный бывший президент России, который думает, что он все еще президент».
Дмитрий Медведев отреагировал на пост республиканца. Ответи он разместил в Сети. Политик заявил, что «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», пишет РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза России также прокомментировал высказывание Трампа про «мертвую экономику» России и Индии. Он также посоветовал Трампу пересмотреть киноленты про «ходячих мертвецов».
Выпад Трампа в соцсети в сторону Медведева, вероятно, связан с его острыми высказываниями. 28 июля зампредседателя Совета безопасности РФ в соцсети X обвинил Трампа в игре с Россией при предъявлении ультиматума и изменения его сроков с 50 до 10 дней. Медведев посоветовал американскому лидеру всегда держать в уме то, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран», поэтому каждое новое требование в ультимативной форме — «это угроза и шаг к войне». В заключение экс-президент обратился к Трампу с рекомендацией — «не иди по пути Сонного Джо».
30 июля американский президент объявил, что США введут в отношении товаров из Индии пошлины в размере 25%, как он и обещал сделать в апреле 2025 года. Он обосновал свое решение тем, что импортные тарифы в самой Индии являются одними из самых высоких в мире. Политик также уточнил, что Дели ждет «штраф» как постоянного покупателя российской нефти.