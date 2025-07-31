Трамп и Медведев обменялись ударами в соцсетях. Подробности

Выпад Трампа в соцсети в сторону Медведева, вероятно, связан с его острыми высказываниями. 28 июля зампредседателя Совета безопасности РФ в соцсети X обвинил Трампа в игре с Россией при предъявлении ультиматума и изменения его сроков с 50 до 10 дней. Медведев посоветовал американскому лидеру всегда держать в уме то, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран», поэтому каждое новое требование в ультимативной форме — «это угроза и шаг к войне». В заключение экс-президент обратился к Трампу с рекомендацией — «не иди по пути Сонного Джо».