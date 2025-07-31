Дятлова объяснила, почему задерживается строительство улицы Понартской

Строительство улицы Понартской задерживается из-за проблем с выносом высоковольтных сетей. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».
«Часть улицы там уже в асфальтобетоне, а часть в бетонных плитах. Строительство чуть задерживается из-за выноса высоковольтной сети. Эти работы завершат в декабре. После этого будем выходить на завершение объекта», — сказала Дятлова.
Точные сроки реализации проекта она не уточнила. В рамках реализации проекта дорожникам предстоит обустроить развязку с улицей Громовой. Тут разместят остановки общественного транспорта и другую инфраструктуру.
Часть улицы Понартской от аллеи Смелых до ЖК «Атлант» построили несколько лет назад. На оставшейся территории временно уложили бетонные плиты.