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Дятлова объяснила, почему задерживается строительство улицы Понартской

Работы возобновят в 2026 году.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Строительство улицы Понартской задерживается из-за проблем с выносом высоковольтных сетей. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».

«Часть улицы там уже в асфальтобетоне, а часть в бетонных плитах. Строительство чуть задерживается из-за выноса высоковольтной сети. Эти работы завершат в декабре. После этого будем выходить на завершение объекта», — сказала Дятлова.

Точные сроки реализации проекта она не уточнила. В рамках реализации проекта дорожникам предстоит обустроить развязку с улицей Громовой. Тут разместят остановки общественного транспорта и другую инфраструктуру.

Часть улицы Понартской от аллеи Смелых до ЖК «Атлант» построили несколько лет назад. На оставшейся территории временно уложили бетонные плиты.