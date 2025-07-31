Лукашенко проводит совещание с руководителями белорусских дипмиссий 31 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 31 июля, проводит совещание с руководителями белорусских дипмиссий. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Совещание у президента: внешняя торговля, экспорт, инвестиции», — говорится в сообщении.
Во время встречи главы государства с руководителями белорусских дипломатический миссий, в фокусе внимания окажется экономика на внешнем контуре. В частности, будут затрагиваться следующие вопросы: как работают посольства, что с инвестициями, как увеличить экспорт.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о расширении дипломатического присутствия Беларуси.
Тем временем Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.