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Лукашенко проводит совещание с руководителями белорусских дипмиссий 31 июля

Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с руководителями белорусский дипмиссий.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 31 июля, проводит совещание с руководителями белорусских дипмиссий. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Совещание у президента: внешняя торговля, экспорт, инвестиции», — говорится в сообщении.

Во время встречи главы государства с руководителями белорусских дипломатический миссий, в фокусе внимания окажется экономика на внешнем контуре. В частности, будут затрагиваться следующие вопросы: как работают посольства, что с инвестициями, как увеличить экспорт.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о расширении дипломатического присутствия Беларуси.

Тем временем Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.

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