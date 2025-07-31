Fox News: в тайной комнате ФБР нашли готовые к сжиганию документы о Трампе и России

В США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Мешки для сжигания.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием отношений президента США Дональда Трампа с Москвой и якобы вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, передает телеканал Fox News. Тысячи материалов хранились в тайной комнате ведомства в нескольких мешках для сжигания.
Среди документов находилось дополнение к докладу бывшего специального прокурора США Джона Дарема, который в 2023 году отметил, что.
ФБР действовало в нетипичной манере в случае с инициированным расследованием о якобы связях действующего президента США Дональда Трампа с Россией.
«Обнародование секретного приложения придаст больше правдоподобности утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании [Хиллари] Клинтон разжечь споры, связывающие Трампа с Россией», — заявил информированный собеседник телеканала на условиях анонимности.
Журналисты обратили внимание, что система «горящего мешка» используется исключительно для уничтожения документов с грифом «Секретно» или выше.
Патель еще в начале июня заявил, что ему удалось найти тайную комнату в штаб-квартире ФБР в здании имени Эдгара Гувера в Вашингтоне. По словам руководителя ведомства, в ней хранилось огромное количество бумаг и цифровых носителей. После этого он поручил подчиненным тщательно изучить содержимое комнаты.
«Подрыв воли американского народа».
В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард рассекретила документы, подтверждающие, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
«Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики», — написала она в социальной сети Х.
Габбард подчеркнула, что ~за несколько месяцев до выборов разведка США пришла к выводу о том, что Москва не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы.~ Но после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы поручила создать новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.
«6 января 2017 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, был опубликован политизированный доклад, заказанный Обамой. Это было грубое использование разведданных в качестве инструмента политической борьбы»,
— добавила глава нацразведки.
Центральное разведывательное управление США в начале июля подчеркнуло, что доклад американских разведывательных служб о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.
«Мошенник» Обама.
Все рассекреченные документы были направлены в министерство юстиции США для проведения расследования. В ведомстве создали специальную группу по оценке доказательств, обнародованных Габбард.
«Мы в полной мере расследуем эти тревожные разоблачения и не оставим без внимания ни одного факта, чтобы восстановить справедливость», — отреагировала министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди.
Министерство также изучит «потенциальные дальнейшие юридические шаги», которые могут быть приняты в связи с обнародованием этой информации.
На фоне этого Трамп обвинил Обаму и его команду в мошенничестве.
«Группа специалистов отлично выступила о [необходимости] преследования в судебном порядке Обамы и “бандитов”, которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня»,
— написал он в соцсети Truth Social.
В общении с журналистами глава Белого дома допустил, что Обаме может помочь частичный иммунитет бывших глав государств от юридического преследования.
«Это, вероятно, очень поможет ему, но не поможет людям, окружающим его», — сказал он журналистам.
Russiagate.
Американские спецслужбы заподозрили Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На Западе этот скандал известен как Russiagate.
Итоговый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием, был обнародован 18 апреля 2019 года. Чиновник заявил, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.
Но вмешательство Москвы в избирательную кампанию якобы имело место. В докладе спецпрокурора подчеркивалось, что российская сторона через социальные сети нагнетала политические противоречия в американском обществе, а также компрометировала Демократическую партию.
В Москве категорически отвергали подобные подозрения.