Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии

Филат подверг также критике судебную реформу, назвав ее имитацией. «Судебную карту переделали так, что в некоторых районах за правосудием теперь надо ехать как на паломничество», — заявил политик. Особые претензии у оппозиционера вызвал закон о международных санкциях, который, по его мнению, позволяет власти назначать виновных без суда, но с политическим акцентом. «Вместо реформ — зачистка. Вместо прав — списки. Вместо демократии — имитация», — резюмировал Филат. Филат отметил, что ПДС обещала гражданам европейские стандарты демократии, но на деле принесла «молдавскую версию контроля во имя блага». По его словам, такая политика может серьезно подорвать доверие к власти накануне предстоящих избирательных кампаний.