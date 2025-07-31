Историю карателя времен ВОВ Алексея Паковлева рассказали новосибирцам

В 1942 году уроженец Псковской области Алексей Паковлев отправился в эстонский карательный отряд, чтобы избежать отправки в Германию. Также он агитировал молодежь вступить в этот же отряд, рассказывает Infopro54.
Паковлев участвовал в убийствах партизан, попал в плен к американцам, но сбежал в Новосибирскую область. Новосибирские контрразведчики нашли и задержали его.
В 1946 году мужчину осудили за измену Родины. В 1992 году дело пересмотрели и признали законным.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что студентов НГМУ учат быть медиками в сельских больницах.