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Историю карателя времен ВОВ Алексея Паковлева рассказали новосибирцам

Карателя из эстонского карательного отряда во времена Великой Отечественной войны осудили за измену Родине.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В 1942 году уроженец Псковской области Алексей Паковлев отправился в эстонский карательный отряд, чтобы избежать отправки в Германию. Также он агитировал молодежь вступить в этот же отряд, рассказывает Infopro54.

Паковлев участвовал в убийствах партизан, попал в плен к американцам, но сбежал в Новосибирскую область. Новосибирские контрразведчики нашли и задержали его.

В 1946 году мужчину осудили за измену Родины. В 1992 году дело пересмотрели и признали законным.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что студентов НГМУ учат быть медиками в сельских больницах.