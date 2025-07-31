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Букарский: власти Молдовы выстраивают авторитарную хунту под флагами ЕС

Политолог прокомментировал резонансный инцидент в аэропорту Кишинёва, где несколько политиков из Европы и США, направлявшихся на международную конференцию Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны и высланы из страны.

Инцидент в аэропорту является не просто дипломатическим скандалом, а «симптомом глубокой болезни молдавского режима». Под видом европейской интеграции в стране строится авторитарная система, не допускающая иного мнения. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог, глава ассоциации «Изборский клуб — Молдова» Владимир Букарский.

И тут мы вправе задать один простой вопрос: какое отношение этот режим имеет к демократии? Где ваши европейские ценности? Где ваш европейский путь, если вы боитесь даже теней западных правых — союзников президента США Дональда Трампа? Майя Санду и её команда действуют по лекалам худших восточноевропейских диктатур, но при этом обвешивают себя флагами ЕС.

заявил Букарский

Политолог считает, что граждане не должны питать иллюзий о европейском пути Молдовы. По его словам, представители нынешнего политического режима не хотят евроинтеграции, а стремятся к безнаказанности под прикрытием ЕС.

Молдова, управляемая Санду и PAS, не идёт в Европу. Она идёт в пропасть, прикрываясь проевропейскими лозунгами.

отметил Букарский

Напомним, несколько политиков из Европы и США, направлявшихся 27 июля в Кишинёв для участия в международной конференции Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны на границе и возвращены обратно.