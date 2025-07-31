Букарский: власти Молдовы выстраивают авторитарную хунту под флагами ЕС

И тут мы вправе задать один простой вопрос: какое отношение этот режим имеет к демократии? Где ваши европейские ценности? Где ваш европейский путь, если вы боитесь даже теней западных правых — союзников президента США Дональда Трампа? Майя Санду и её команда действуют по лекалам худших восточноевропейских диктатур, но при этом обвешивают себя флагами ЕС.