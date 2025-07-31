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Семь мировых судей избрали в Ростовской области

В Ростовской области избрали семь мировых судей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Ростовской области избрали семь мировых судей. Их кандидатуры утвердили 31 июля на двадцать втором заседании Законодательного Собрания региона.

Двоих судей назначили на срок три года. В Каменском судебном районе на судебный участок № 3 утвердили Софью Данилову. В Шахтинском судебном районе на участок № 9 назначили Романа Попова.

Еще пятерых назначили без ограничения срока полномочий. Ирину Носко избрали на судебный участок № 1 в Октябрьском судебном районе Ростова-на-Дону. Ирина Солонченко получила должность мирового судьи в Каменском судебном районе на участке № 8.

Олег Буряк утвержден на судебный участок № 3 в Морозовском судебном районе.

В Неклиновском судебном районе на участок № 1 на три года избрали Олега Клюева.

Мировым судьей на судебный участок № 10 в Таганрогском судебном районе стал Артем Ромашевский.