10 кандидатов подали документы на выборы губернатора Пермского края: не все пройдут регистрацию

Вячеслав Лучников, выдвинутый региональным отделением «Справедливой России — Патриоты — За правду», представил 50 подписей депутатов из 28 муниципалитетов. Максим Гашев, от «Партии за справедливость!», предоставил две подписи депутатов из четырех районов. Михаил Дьячков, кандидат от «Коммунистической партии Коммунисты России», собрал минимально необходимые четыре подписи из четырех муниципалитетов для прохождения муниципального этапа.