10 кандидатов подали документы на выборы губернатора Пермского края: не все пройдут регистрацию

«В течение 10 дней с момента представления документов Избирательная комиссия Пермского края проведет их проверку и примет решение о регистрации кандидатов до 8 августа 2025 года», — рассказали в крайизбиркоме.
Действующий глава региона Дмитрий Махонин предоставил из комиссии депутатам муниципальных советов из 43 муниципалитетов 50 подписей. Ксения Айтакова, кандидат от КПРФ, заручилась поддержкой 50 муниципальных депутатов из 36 районов и поселений. Олег Постников от ЛДПР передал в избирком 50 подписей, собранных в 39 городских и сельских округах.
Денис Шитов, представитель партии «Новые люди», собрал необходимое количество — 50 подписей — из 39 муниципальных образований. Егору Гилеву, баллотирующемуся как самовыдвиженцу, удалось получить лишь одну подпись в свою пользу, без поддержки муниципальных депутатов.
Вячеслав Лучников, выдвинутый региональным отделением «Справедливой России — Патриоты — За правду», представил 50 подписей депутатов из 28 муниципалитетов. Максим Гашев, от «Партии за справедливость!», предоставил две подписи депутатов из четырех районов. Михаил Дьячков, кандидат от «Коммунистической партии Коммунисты России», собрал минимально необходимые четыре подписи из четырех муниципалитетов для прохождения муниципального этапа.
Людмила Караваева, выдвинутая региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», передала в избирком 50 подписей муниципальных депутатов из 42 муниципальных образований. Самовыдвиженец Александр Зинин предоставил 1 079 подписей от избирателей, но не представил подписи муниципальных депутатов. Третий самовыдвиженец, Александр Запивалов, не подал никаких документов для регистрации.
Напомним, что все кандидаты должны были собрать 48 подписей депутатов из 33 муниципалитетов. Самовыдвиженцам дополнительно требовалось 19 691 подпись избирателей Пермского края.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, кто выдвинулся на пост губернатора Пермского края. Подробности можно прочитать в материале: «От руководителей фракций до безработных: кто хочет занять кресло главы Прикамья на предстоящих выборах».