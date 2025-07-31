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Ростовскую прокуратуру возглавил Валерий Поцелуйко

В донской столице сменился городской прокурор — надзорный орган возглавил Валерий Поцелуйко. На это указывают обновлённые данные на сайте прокуратуры Ростовской области.

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43-летний Валерий Поцелуйко — выпускник юридического факультета РГУ. Начинал карьеру в органах прокуратуры области с марта 2005 года, занимая должности следователя и старшего следователя транспортных прокуратур. В октябре 2009-го занял должность заместителя прокурора Батайска. В последние годы Поцелуйко возглавлял прокуратуры Кировского и Октябрьского районов Ростова.

Напомним, предыдущий прокурор Ростова Олег Фрикель назначен на должность первого заместителя прокурора Северной Осетии-Алании. Об этом стало известно в феврале нынешнего года.