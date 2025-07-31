Ростовскую прокуратуру возглавил Валерий Поцелуйко

43-летний Валерий Поцелуйко — выпускник юридического факультета РГУ. Начинал карьеру в органах прокуратуры области с марта 2005 года, занимая должности следователя и старшего следователя транспортных прокуратур. В октябре 2009-го занял должность заместителя прокурора Батайска. В последние годы Поцелуйко возглавлял прокуратуры Кировского и Октябрьского районов Ростова.