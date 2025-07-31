Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР

31 июля 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прибыл с рабочим визитом в город Снежное Донецкой Народной Республики. В своем телеграм-канале он сообщил о встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой обсудили текущие работы по восстановлению объектов при поддержке Самарской области.
Федорищев отметил, что запланировал осмотр этих объектов, а вечером намерен подвести итоги визита. Также в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», которую он возглавляет по поручению Президента, состоится обсуждение с промышленными предприятиями новых территорий. Полученные предложения будут направлены министру промышленности Антону Алиханову.
Параллельно группа детей из Снежного проходит оздоровительный отдых в Самарской области. Накануне губернатор лично посетил ребят в тольяттинском пансионате, чтобы узнать об условиях их пребывания.
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