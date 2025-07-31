Шор заявил о подготовке Санду к фальсификации выборов

Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября.
«Она (Санду — ред.) прекрасно понимает, что проигрывает выборы и народ Молдавии ее больше не поддерживает. Идет подготовка к массовой фальсификации, это удобно делать на фоне обвинения всех вокруг во вмешательстве… Санду делает тотальную зачистку…», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».
Политик не исключил, что в Молдавии могут начаться протесты из-за политики президента и парламентских выборов.
Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия якобы готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств.
Блок из трех оппозиционных партий — «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах — был зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным.
Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы «внешних угроз» в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.