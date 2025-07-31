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Лукашенко — послам: нужна «военная мобилизация», чтобы удержать экономику страны

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужна «военная мобилизация», чтобы удержать экономику страны в сложной международной обстановке. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться. Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике», — сказал глава государства.

«Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, — извините, вас там нет», — подчеркнул Президент.

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