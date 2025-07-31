Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь на разломе глобального противостояния смогла сохранить главное

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, находясь на разломе глобального противостояния, смогла сохранить главное — мирное небо над головой. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Находясь на одном из самых опасных разломов глобального противостояния, Беларусь смогла сохранить главное — мирное небо над головой. Несмотря на жесточайшее экономическое давление, удалось обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день», — подчеркнул белорусский лидер.

Будучи объектом грязной информационной войны, Беларуси удалось расширить круг друзей на всех континентах.

Александр Лукашенко отметил, что это результат последовательной реализации стратегического выбора, поддержанного гражданами: защита суверенитета, управляемость экономики, теснейшие союзнические отношения с братской Россией и великим Китаем, открытое и честное сотрудничество со всеми странами — без предварительных условий, запретных тем и односторонней выгоды.

«Свой вклад в эту работу внесли все белорусы. Но это не значит, что мы ухватили удачу за хвост и можем больше не напрягаться. Наоборот!» — подчеркнул белорусский лидер.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше