Лукашенко: Беларусь на разломе глобального противостояния смогла сохранить главное

«Находясь на одном из самых опасных разломов глобального противостояния, Беларусь смогла сохранить главное — мирное небо над головой. Несмотря на жесточайшее экономическое давление, удалось обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день», — подчеркнул белорусский лидер.
Будучи объектом грязной информационной войны, Беларуси удалось расширить круг друзей на всех континентах.
Александр Лукашенко отметил, что это результат последовательной реализации стратегического выбора, поддержанного гражданами: защита суверенитета, управляемость экономики, теснейшие союзнические отношения с братской Россией и великим Китаем, открытое и честное сотрудничество со всеми странами — без предварительных условий, запретных тем и односторонней выгоды.
«Свой вклад в эту работу внесли все белорусы. Но это не значит, что мы ухватили удачу за хвост и можем больше не напрягаться. Наоборот!» — подчеркнул белорусский лидер.