Трамп осудил планы Канады признать Палестину

Ранее о том, что Канада планирует в сентябре на 80-й сессии Генассамблее ООН признать Государство Палестина, сообщил премьер-министр страны Марк Карни. В его заявлении отмечалось, что намерение Канады основано «на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство».