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Трамп осудил планы Канады признать Палестину

Дональд Трамп раскритиковал намерение Канады признать палестинское государство. Американский президент заявил, что это решение Оттавы помешает заключению торгового соглашения между Канадой и США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Канада только что анонсировала признание палестинского государства. В таком случае нам будет очень тяжело заключить торговую сделку с ними. Ох, Канада!», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Ранее о том, что Канада планирует в сентябре на 80-й сессии Генассамблее ООН признать Государство Палестина, сообщил премьер-министр страны Марк Карни. В его заявлении отмечалось, что намерение Канады основано «на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство».

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