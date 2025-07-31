Глеб Никитин высказался по поводу отсутствия интернета в Нижнем Новгороде

«Я прошу отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой, — отметил Глеб Никитин. — Вот поверьте, с точки зрения технологий, рисков и атак это обоснованно. И, если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, нам придется потерпеть этот дискомфорт».