Глеб Никитин высказался по поводу отсутствия интернета в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался об ограничении мобильного интернета в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во время отчета губернатора о результатах деятельности правительства региона в Заксобрании 31 июля.
Глеб Никитин отметил, что от отключений мобильного интернета страдают не только жители Нижнего Новгорода, но и члены регионального правительства и туристы. Однако такие меры оказались вынужденными в связи с угрозой атаки беспилотников на регион и обеспечения безопасности населения.
Глава региона пообещал увеличить количество бесплатных точек Wi-Fi, в том числе за счет выделения дополнительного финансирования, и более активно работать с бизнесом по этому вопросу. Он также призвал торговые центры организовать бесплатный Wi-Fi для нижегородцев и оборудовать проводной интернет для работы кассовых аппаратов.
«Я прошу отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой, — отметил Глеб Никитин. — Вот поверьте, с точки зрения технологий, рисков и атак это обоснованно. И, если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, нам придется потерпеть этот дискомфорт».
Он также призвал бизнес, общество и государство консолидироваться в это непростое время.
Напомним, что нижегородцы столкнулись с ограничением мобильного интернета в Нижегородской области. В связи с этим всё большее значение приобретают публичные точки Wi-Fi. По инициативе регионального правительства была создана онлайн-карта бесплатного доступа в интернет, включающая более 2000 локаций: это «умные» остановки, торговые точки, общественные пространства.