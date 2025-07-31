Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны

«Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.