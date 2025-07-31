Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны

«Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как отметил аш-Шибани, сейчас власти Сирии работают над преодолением вызовов, связанных с последними событиями в стране и ситуацией в регионе.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами», — подчеркнул он.
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