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Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

Источник: © РИА Новости

«Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отметил аш-Шибани, сейчас власти Сирии работают над преодолением вызовов, связанных с последними событиями в стране и ситуацией в регионе.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами», — подчеркнул он.

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