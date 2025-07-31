Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возвращение Дональда Трампа на пост Президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АР

«Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем “либеральный миропорядок”, который существовал при Байдене, — сказал глава государства. — Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках».

«Наша задача — воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе», — подчеркнул белорусский лидер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше