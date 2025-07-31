Лукашенко — правительству и послам: забудьте про санкции и западные страшилки

«Что касается послов в незападных странах, а также правительства и реального сектора экономики. Я не раз говорил и в этом кругу снова повторяю: забудьте про санкции и прочие западные страшилки — их у нас нет. Это не основание для оправдания провалов и отсутствия результата. Ввел ЕС очередной безумный запрет — вот вам дополнительные объемы продукции для реализации на других рынках!» — сказал глава государства.