Лукашенко — правительству и послам: забудьте про санкции и западные страшилки

«Что касается послов в незападных странах, а также правительства и реального сектора экономики. Я не раз говорил и в этом кругу снова повторяю: забудьте про санкции и прочие западные страшилки — их у нас нет. Это не основание для оправдания провалов и отсутствия результата. Ввел ЕС очередной безумный запрет — вот вам дополнительные объемы продукции для реализации на других рынках!» — сказал глава государства.
Он отметил, что это удалось сделать по очень широкой номенклатуре товаров. Поставленная задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму $14 млрд, выпавшие с западного и украинского направлений, в целом выполняется. По итогам 2024 года удалось нарастить объем экспорта отечественных товаров и услуг почти до $50 млрд.
«Правда в том, что мы производим нужную людям продукцию достаточного качества по справедливой цене, а потому спрос на нее будет всегда. Но от нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация нашей внешнеторговой политики», — сказал глава государства.