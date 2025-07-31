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Лукашенко о расколе европейского «единства»: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно, чтобы раскол европейского «единства» перекинулся и на антибелорусскую политику Евросоюза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что по линии МИД докладывают о признаках раскола европейского так называемого единства, особенно по теме миграции. «Хорошо, если так. Хорошо, если в результате немцы поставят на место поляков и прибалтов, назовут истинных виновников и заблокируют схемы ввоза мигрантов. Понимаете, что кроется за этой формулировкой», — сказал Президент.

«Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему — на антибелорусскую политику ЕС, — сказал глава государства. — С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться».

Если не принимают политики, нужно активно взаимодействовать с бизнес-кругами, ведь многие из них уже инициативно ищут возможности сотрудничества с Беларусью для собственного выживания, ориентирует дипломатов Александр Лукашенко.

По его словам, нужно также везде расширять контакты с региональными властями, не вовлеченными в общую вакханалию своих столиц.

«Будет в ЕС правый или левый поворот — нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую», — подчеркнул глава государства.

Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. «Стратегия “демократизации санкциями” провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете», — сказал Александр Лукашенко.

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