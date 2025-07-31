Лукашенко о расколе европейского «единства»: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику

«Будет в ЕС правый или левый поворот — нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую», — подчеркнул глава государства.