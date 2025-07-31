Лукашенко о расколе европейского «единства»: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику

Глава государства отметил, что по линии МИД докладывают о признаках раскола европейского так называемого единства, особенно по теме миграции. «Хорошо, если так. Хорошо, если в результате немцы поставят на место поляков и прибалтов, назовут истинных виновников и заблокируют схемы ввоза мигрантов. Понимаете, что кроется за этой формулировкой», — сказал Президент.
«Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему — на антибелорусскую политику ЕС, — сказал глава государства. — С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться».
Если не принимают политики, нужно активно взаимодействовать с бизнес-кругами, ведь многие из них уже инициативно ищут возможности сотрудничества с Беларусью для собственного выживания, ориентирует дипломатов Александр Лукашенко.
По его словам, нужно также везде расширять контакты с региональными властями, не вовлеченными в общую вакханалию своих столиц.
«Будет в ЕС правый или левый поворот — нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую», — подчеркнул глава государства.
Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. «Стратегия “демократизации санкциями” провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете», — сказал Александр Лукашенко.