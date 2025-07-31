Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских дипмиссий, которое проходит во Дворце Независимости 31 июля, предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что 2025 год и следующие окажутся очень сложными и напряженными.
— Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования, в связи с этим будут только повышаться, — заявил президент Беларуси.
По словам президента Беларуси, не только в военное время или во время военных действий приходится мобилизоваться, но и в мирное время.
— Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пояснил, что это непросто при той лихорадке, которая есть на международных рынках, а также в глобальной экономике.
— Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, — извините, вас там нет, — отметил глава государства.
Ранее Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.
Тем временем Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска.
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