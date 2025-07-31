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ТАСС: в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю СВО

Части и соединения армии России штурмом взяли Часов Яр, сообщило министерство обороны. Как сообщает ТАСС, российские войска в ходе боев уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции. Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Источник: Газета.Ру

Части и соединения армии России штурмом взяли Часов Яр, сообщило министерство обороны. Как сообщает ТАСС, российские войска в ходе боев уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции. Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр», — так звучит официальное сообщение российского военного ведомства.

Хотя, вполне возможно, в этом случае можно было бы сказать и так: «Войска группировки “Юг” после длительной осады и упорных уличных боев полностью овладели городом и крепостью Часов Яр — важным узлом обороны Вооруженных сил Украины в ДНР, и ликвидировали крупную группировку противника, обороняющуюся в этом населенном пункте».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в ходе боев была уничтожена крупнейшая группировка украинских военных за всю историю СВО.

«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — говорится в сообщении.

Как шли бои.

Боевые действия за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Город располагается на господствующей высоте (отметка 247 м), а подступы к этому районному центру представляют собой открытую местность, отлично просматриваемую с Часова Яра, что создавало значительные трудности для российских войск, штурмующих город.

Населенный пункт был фактически превращен в город-крепость и представлял собой ключевое звено в системе оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины в ДНР. Все каменные здания были превращены в узлы обороны, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Была оборудована разветвленная сеть опорных точек с многочисленными ходами сообщения и заглубленными укрытиями для личного состава ВСУ.

Ближние подступы к городу прикрывались несколькими оборонительными рубежами, хорошо оборудованными в фортификационном отношении. Кроме того, большие трудности для штурмовых групп и отрядов российской армии создавало то обстоятельство, что Часов Яр разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Форсировать его нашим войскам под массированным огнем противника не удавалось в течение длительного времени.

Помимо всего прочего, ~Часов Яр представляет собой важный узел коммуникаций~. По этим причинам обороне города украинское командование уделяло столь большое значение. Гарнизону Часова Яра был дан приказ защищать город вплоть до последнего солдата и до последнего патрона. В Киеве обороне этой твердыни ВСУ придавали очень большое моральное и идеологическое значение.

Следует особо подчеркнуть, что ~боевые действия за Часов Яр характеризовались исключительной ожесточенностью~. В течение длительного времени бои велись за каждый дом, за каждый квартал и улицу, за каждый опорный пункт. И следует особо подчеркнуть, что овладение этим городом-крепостью — яркое свидетельство мужества и героизма подразделений и частей российской армии, командиров и бойцов, их воинского мастерства. Не приходится сомневаться, что бои за Часов Яр будут золотыми строками вписаны в боевую летопись нашей армии.

Значение Часова Яра.

После взятия городов Часов Яр, Торецк (Дзержинск) и Покровск (Красноармейск) местность до самого Днепра лишена каких-либо маскирующих и защитных свойств, а также крупных городов, которые могли бы быть опорными пунктами и укрепленными районами в системе обороны ВСУ.

То есть для российской армии создаются~ реальные возможности взять под свой контроль большую территорию~. Наконец, взятие Часова Яра создает благоприятные возможности для последующего овладения российской армией Славянско-Краматорской агломерацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).