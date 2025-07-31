ТАСС: в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю СВО

Следует особо подчеркнуть, что ~боевые действия за Часов Яр характеризовались исключительной ожесточенностью~. В течение длительного времени бои велись за каждый дом, за каждый квартал и улицу, за каждый опорный пункт. И следует особо подчеркнуть, что овладение этим городом-крепостью — яркое свидетельство мужества и героизма подразделений и частей российской армии, командиров и бойцов, их воинского мастерства. Не приходится сомневаться, что бои за Часов Яр будут золотыми строками вписаны в боевую летопись нашей армии.