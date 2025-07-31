Юрий Слюсарь выступил перед выпускниками Ростовского юридического института

Двое младших офицеров награждены памятными золотыми медалями. Почти половина выпускников будет служить в правоохранительных органах Ростовской области.
«Время сейчас непростое: идет специальная военная операция, Ростовская область находится на переднем крае, и это требует полной мобилизации всех сил и ресурсов, в первую очередь — органов правопорядка. Приветствую вас в рядах правоохранителей, очень надеюсь на ваш профессионализм, самоотверженность, неравнодушие к интересам и проблемам нашей родной области», — отметил Юрий Слюсарь.
Церемония завершилась торжественным вручением дипломов.
За 64 года работы Ростовский юридический институт подготовил более 30 тысяч специалистов. Большинство офицеров донской полиции училось в этом вузе.