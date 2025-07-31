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Юрий Слюсарь выступил перед выпускниками Ростовского юридического института

Ростовская область, 31 июля 2025. DON24.RU. В Ростовском юридическом институте МВД прошел выпускной. Будущих сотрудников правоохранительных органов напутствовал глава региона Юрий Слюсарь. В этом году вуз окончили 116 курсантов, 22 — на отлично.

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Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Двое младших офицеров награждены памятными золотыми медалями. Почти половина выпускников будет служить в правоохранительных органах Ростовской области.

«Время сейчас непростое: идет специальная военная операция, Ростовская область находится на переднем крае, и это требует полной мобилизации всех сил и ресурсов, в первую очередь — органов правопорядка. Приветствую вас в рядах правоохранителей, очень надеюсь на ваш профессионализм, самоотверженность, неравнодушие к интересам и проблемам нашей родной области», — отметил Юрий Слюсарь.

Церемония завершилась торжественным вручением дипломов.

За 64 года работы Ростовский юридический институт подготовил более 30 тысяч специалистов. Большинство офицеров донской полиции училось в этом вузе.