Юрий Слюсарь выступил перед выпускниками Ростовского юридического института

«Время сейчас непростое: идет специальная военная операция, Ростовская область находится на переднем крае, и это требует полной мобилизации всех сил и ресурсов, в первую очередь — органов правопорядка. Приветствую вас в рядах правоохранителей, очень надеюсь на ваш профессионализм, самоотверженность, неравнодушие к интересам и проблемам нашей родной области», — отметил Юрий Слюсарь.