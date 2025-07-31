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Лукашенко: для Беларуси ближе всех Россия

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Ближе всех для Беларуси — Российская Федерация, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании, посвященном внешней торговле, экспорту и инвестициям.

Источник: Sputnik.by

Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: Ближе всех для нас — Российская Федерация!

цитирует главу государства Тelegram-канал Пул Первого

Глава государства пояснил, что это не просто установка с советских времен, а связано с экономикой и высоким уровнем взаимодействия двух государств.

Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, — это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией.

сказал он

Белорусский лидер напомнил и о сотрудничестве с Россией в военной и политической сферах. Сложно представить какой бы была ситуация, если бы российская сторона не предоставила обычные вооружения и ядерное оружие.

Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия — это гарант нашей безопасности.

выразил уверенность Лукашенко

При этом он вспомнил, что недавно в ходе записи интервью иностранный журналист сказал ему, что на въезде в Беларусь висит плакат с надписью, что это оккупированная Кремлем страна.

Ничего подобного нет и быть не может. Мы — суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы.

заверил белорусский лидер

По его словам, в основании новой международной системы должен быть не диктат «избранных стран», а принципы взаимного уважения и равноправия, потому что они открывают возможности для сотрудничества и диалога.

Западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле. Маски сброшены окончательно. Все их постулаты о «мире, основанном на правилах» сегодня опровергнуты на глазах этого же мира.

считает Лукашенко
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