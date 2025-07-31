Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: Ближе всех для нас — Российская Федерация!
Глава государства пояснил, что это не просто установка с советских времен, а связано с экономикой и высоким уровнем взаимодействия двух государств.
Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, — это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией.
Белорусский лидер напомнил и о сотрудничестве с Россией в военной и политической сферах. Сложно представить какой бы была ситуация, если бы российская сторона не предоставила обычные вооружения и ядерное оружие.
Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия — это гарант нашей безопасности.
При этом он вспомнил, что недавно в ходе записи интервью иностранный журналист сказал ему, что на въезде в Беларусь висит плакат с надписью, что это оккупированная Кремлем страна.
Ничего подобного нет и быть не может. Мы — суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы.
По его словам, в основании новой международной системы должен быть не диктат «избранных стран», а принципы взаимного уважения и равноправия, потому что они открывают возможности для сотрудничества и диалога.
Западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле. Маски сброшены окончательно. Все их постулаты о «мире, основанном на правилах» сегодня опровергнуты на глазах этого же мира.