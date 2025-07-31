Лукашенко: новая мировая система вступит в права не сегодня и не завтра

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских дипмиссий 31 июля заявил, что новая мировая система вступит в права не сегодня и не завтра. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— В основе новой международной системы — не диктат «избранных» стран, а принципы взаимного уважения и равноправия, открывающие возможности для конструктивного диалога и сотрудничества, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что день, когда новая система окончательно в свои права вступит, придет не сегодня и, возможно, не завтра. По словам главы государства, западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле.
— Маски сброшены окончательно, — подчеркнул глава государства.
Президент уточнил, что все их постулаты о «мире, обоснованном на правилах», сегодня уже опровергнуты на глазах этого же мира.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.
Тем временем Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики.
Кроме того, Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.