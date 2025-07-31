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Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит по итогам переговоров в Кремле сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«В рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Сисулита сегодня состоится его кремлевская часть этого визита, будет беседа двух глав государств. Потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие. Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ», — сказал Песков журналистам.

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