Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для СМИ

«В рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Сисулита сегодня состоится его кремлевская часть этого визита, будет беседа двух глав государств. Потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие. Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ», — сказал Песков журналистам.