«В рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Сисулита сегодня состоится его кремлевская часть этого визита, будет беседа двух глав государств. Потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие. Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ», — сказал Песков журналистам.
Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для СМИ
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит по итогам переговоров в Кремле сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.